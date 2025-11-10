پخش زنده
نمایشگاه اسوه بسیج به مناسبت آغاز هفته بسیج با حضور ۶۵ پایگاه مقاومت بسیج از سراسر آذربایجان غربی در ارومیه گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام در آیین افتتاح این نمایشگاه با اشاره به این که دشمنان امروز از فرهنگ بسیجی در هراس هستند گفت: بیش از سه هزار پایگاه بسیج در سطح آذربایجان غربی وجود دارد که این نمایشگاه تلاش و مجاهدت بسیجیان در عرصههای مختلف را نشان میدهد.
سردار سرتیپ امان الله گشتاسپی افزود: پایگاههای بسیج در واقع ترویج دهنده فرهنگ بسیجی در جامعه هستند تا جوانان بدین طریق در تمام حوزهها ورود داشته باشند و کشور را مصون از حوادث کنند.
او با بیان این که تاثیر گذاری شاکله بسیج در پایگاههای مقاومت شکل میگیرد خاطرنشان کرد: امروز دشمنان در حوزه جنگ نرم بر علیه ملت ایران ایستادهاند چرا که در حوزه جنگ سخت نتوانستند کار را از پیش ببرند.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی نیز در این آیین گفت: معیشت پایدار به عنوان راهبرد مورد توجه دولتمردان و مسئولان بوده تا این مهم با کارهای ارزشمند انجام شود.
سردار محمدحسین رجبی با تاکید بر این که برگزاری این نمایشگاه قدمی در راستای تحقق بخشیدن به این راهبرد است افزود: این نمایشگاه بخش کوچکی از توانمندیهای بسیج در استان را نمایش میدهد.
معاون بسیج مساجد و محلات سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به این که نمایشگاه اسوه شهرستانی با حضور بیش از ۳ هزار پایگاه بسیج برگزار شد که ۲۹۰ پایگاه بسیج برگزیده از این مرحله انتخاب شدند گفت: از این تعداد پایگاه بسیج ۶۵ پایگاه مقاومت به مرحله استانی راه یافتند که برگزیدگان مرحله استانی نیز به مرحله کشوری راه خواهند یافت.
سرهنگ رحیم عباس زاده با بیان این که سال گذشته ۵ پایگاه بسیج از آذربایجان غربی به مرحله کشوری راه یافت خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه ارایه خلاقیتها و ابتکارات پایگاههای بسیج در حل مسائل و مشکلات مردم است.
در این آیین از پایگاههای نمایشگاه اسوه سال گذشته که در مرحله کشوری برگزیده شده بودند نیز تجلیل شد.
نمایشگاه اسوه بسیج از ۱۹ لغایت ۲۱ آبان ماه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر و بعد از ظهر از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل نمایشگاههای بین المللی پارک جنگلی ارومیه آماده بازدید علاقه مندان میباشد.