به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: این جشنواره به همت گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و موسسه قرآنی منتظران مهدی برگزار می‌شود.

مقصود قاسمی افزود: شرکت کنندگان کودک و نوجوان در رده سنی ۸ تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۸ سال می‌توانند توصیفات شاعرانه خود از مضامین حکمت آمیز و آموزه‌های قرآن کریم و عترت، ایستادگی، پایداری، تاب آوری، نماز، حجاب، آسیب‌های اجتماعی و خانواده در آموزه‌های قرآن و عترت را تا پایان آذرماه ارسال کنند.

او با بیان اینکه این جشنواره بهمن‌ماه سالجاری برگزار می‌شود، افزود: در صورت استفاده از هوش مصنوعی، آثار مورد داوری قرار نمی‌گیرد.



رئیس گروه قرآن، عترت و نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: نحوه ارسال آثار به این جشنواره از طریق شماره ایتا ۰۹۰۴۶۰۶۹۶۷۰ خواهد بود.