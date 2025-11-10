امروز: -
همایش "ما و غرب" در آرا و اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی

همایش "ما و غرب" در آرا و اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۴ با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران در مرکز همایش‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
عکاس :امیر مهدی حیدر
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۳:۱۸
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
برچسب ها: رهبر انقلاب ، لاریجانی
