همایش "ما و غرب" در آرا و اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی

همایش "ما و غرب" در آرا و اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۴ با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران در مرکز همایش‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

عکاس : امیر مهدی حیدر