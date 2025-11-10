استاندار اردبیل گفت: مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۵ در اختیار واحد‌های صنفی و اتحادیه‌ها قرار می‌گیرد و از محل سفر رییس جمهوری هم مبلغ ۱۶/۵ میلیارد تومان تسهیلات برای کسب و کار‌ها و سرمایه گذاری‌ها ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل در نشست با اعضای اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان با اشاره به اهمیت سرمایه در حوزه‌های تولید و بازار گفت: مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۵ در اختیار واحد‌های صنفی و اتحادیه‌ها قرار می‌گیرد و از محل سفر رییس جمهوری هم مبلغ ۱۶/۵ میلیارد تومان تسهیلات برای کسب و کار‌ها و سرمایه گذاری‌ها ابلاغ شده است.

مسعود امامی یگانه افزود: با توجه به اهمیت بسیار ویژه حوزه کسب و کار و بازار در دولت چهاردهم، تاکیدات رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی‌های تخصصی در سطح استان، مبالغ مذکور ابلاغ شده است و به واحد‌های صنفی و اتحادیه‌های استان اردبیل تخصیص می‌یابد.

استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: پویایی و رونق بازار جزو محرکه‌های مهم چرخه اقتصاد شهری محسوب می‌شود که این مسئله به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر روند اقتصادی و معیشت زندگی عموم مردم تأثیر‌گذار است.

وی تصریح کرد: بازار پویا و فعال، اهمیت بسیاری در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم دارد و از همین رو کلیه دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل همچون گذشته باید تمام‌قد در کنار و همراه اصناف و کسبه باشند.

امامی یگانه گفت: برخی سامانه‌های زیر مجموعه اصناف و کسبه فعال هستند که با توجه به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر تسهیل‌گری در خدمت به مردم، در صورتی که این سامانه‌ها فرایند‌های لازم رو پیچیده و طولانی کنند، از مدار چرخه اداری حذف خواهند شد.

وی ادامه داد: در دوره کنونی جهان، شاهد رشد و توسعه کسب‌وکار‌های خلاق بر پایه هوش مصنوعی هستیم که در کشورمان هم اقداماتی در این حوزه آغاز شده است اصناف و بازاریان استان اردبیل، جهت رشد و بهره‌وری بیشتر، فعالیت‌هایی با برنامه‌ریزی فنی با کمک فعالین و صاحب‌نظران داشته و در حوزه و بستر‌های فوق فعال شوند.

امامی یگانه بیان داشت: در تاریخ ۵ الی ۷ آذرماه سال جاری، استان اردبیل شاهد برگزاری رویداد مهم و بین‌المللی سرمایه‌گذاری با حضور مسئولان و سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی خواهد بود که از این‌رو، اصناف و بازاریان در جذب و معرفی سرمایه‌گذاران می‌توانند نقش ایفا کنند.