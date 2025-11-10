معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: طی یکسال گذشته یکهزار و ۶۲۴ مورد مرگ بر اثر آلودگی هوا در استان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر فرهاد سلطانی در نشست هماهنگی مدیریت بحران خوزستان با اشاره به ثبت یک هزار و ۶۲۴ مورد مرگ بر اثر آلودگی هوا در استان طی یکسال گذشته، بیان داشت: آلودگی هوا همچنین ۴۲۷ میلیون دلار خسارت مالی برای بخش سلامت استان در پی داشته است.

مهرداد شریفی رئیس مرکز بهداشت خوزستان در این نشست اظهار کرد: هوای شهرستان‌های اهواز، دشت آزادگان و هویزه طی چند ماه اخیر تنها ۲ روز سالم بوده و مهرماه امسال ۲۲ هزار بیمار بر اثر آلودگی هوا به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند.

رضا امینی شهردار اهواز گفت: اعتبار درآمدی امسال شهرداری اهواز ۲۰.۵ همت است که ۳.۸ همت از این رقم به دلیل آلودگی هوا کاهش یافته است.

وی افزود: کلانشهر اهواز مشکلات و کاستی‌های زیادی دارد و شهرداری امکان کمک در حوزه سلامت دانش آموزی به دلیل آلودگی هوا را ندارد.

امینی با اشاره به اقدامات شهرداری اهواز در راستای کاهش آلودگی در اهواز عنوان کرد: اجرای طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها در محدوده کیانپارس، کاشت درخت در کمربند سبز اهواز و خریداری ۴۸ دستگاه اتوبوس جدید در سال جاری برای کاهش آلودگی هوا در حال انجام است.

شهردار اهواز اظ‌ها کرد: ۶۴ هکتار کاشت فضای سبز در اهواز در حال انجام است و برای تبدیل شدن اتوبوس‌های شهری اهواز به هیبریدی فردا جلسه‌ای در تهران خواهیم داشت.

مدارس دوره ابتدایی متوسطه اول خوزستان تا پایان هفته آینده به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند.