فرمانده انتظامی چرام از کشف محموله سوخت قاچاق و دستگیری دو متهم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ حجت اله خلیلی، گفت: مأموران انتظامی چرام در راستای اجرای مستمر طرح مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی و کنترل دقیق خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری که در یکی از محورهای ارتباطی شهرستان در حال تردد بود مشکوک شدند. وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسیهای تخصصی موفق به کشف ۲ هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند. فرمانده انتظامی چرام گفت: در این عملیات دو نفر متهم که در انتقال و نگهداری این محموله نقش داشتند دستگیر و پس از تشکیل پرونده اولیه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند. وی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت علاوه بر ایجاد اخلال در توزیع عادلانه سوخت تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور محسوب میشود تأکید کرد که پلیس به هیچ عنوان اجازه فعالیت آزادانه به سودجویان نخواهد داد. خلیلی با بیان اینکه طرحهای نظارتی پلیس در حوزه برخورد با قاچاق کالا و سوخت به صورت شبانهروزی و مستمر در سطح شهرستان ادامه دارد گفت: مأموران انتظامی با استفاده از ظرفیتهای اطلاعاتی و حضور میدانی در محورهای مواصلاتی کوچکترین تحرکات افراد فرصت طلب را رصد کرده و با آن برخورد قاطع خواهند کرد. وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا فعالیتهای مرتبط با قاچاق موضوع را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.