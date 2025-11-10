پخش زنده
پژوهشگران اصفهانی از پساب محصولی سودآور و سازگار با محیط زیست تولید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ یکی از چالشهای فولاد سازی همواره تولید پسابهای صنعتی بوده، به طوری که سالانه در مجتمع فولاد مبارکه ۱۵ هزار تُن پساب تولید میشود.
پساب صنعتی به دلیل داشتن مواد آهنی به عنوان یک ماده ارزشمند در دنیا محسوب میشود، که با استفاده از روش اقتصاد چرخشی میتواند تبدیل به محصول فولادسازی شود.
متخصصان شرکتی دانشبنیان در اصفهان با توجه به اهمیت این نوع پساب، پس از دوسال کار تحقیقاتی موفق شدند، پسابهای صنعتی مجتمع فولاد مبارکه را تبدیل به محصول اولیه کنند.
در این فعالیت پژوهشی با بکارگیری علوم مکانیک، شیمی و فیزیک زنجیرههای چربی پسابهای صنعتی با تابش اشعه یووی شکسته و در نهایت صدرصد به محصول اولیه تبدیل میشوند.
حفظ محیط زیست وصرفه جویی منابع اقتصادی از مزایای این روش علمی است.
حالا پنجرههای صادراتی همبرای دانش فنی تبدیل پسابهای صنعتی به ماده اولیه فولاد سازی باز نیز شده است.