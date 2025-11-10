پخش زنده
مربی تیم ملی شنا با اشاره به راهیابی ۳ نماینده ایران به فینال ۲۰۰ متر پروانه و قورباغه و راهیابی دو نماینده به نیمهنهایی ۱۰۰ متر آزاد گفت: با صلاحدید کادر فنی قاسمی از فینال ۲۰۰ متر پروانه بازیهای همبستگی اسلامی انصراف داد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خشایار حضرتی مربی تیم ملی شنا درخصوص عملکرد نمایندگان ایران در روز دوم رقابتهای این رشته در بازیهای کشورهای اسلامی ریاض گفت: امروز در رشته ۲۰۰ متر قورباغه، آراد مهدیزاده و در ۲۰۰ متر پروانه، محمدمهدی غلامی و محمد قاسمی به فینال راه پیدا کردند ولی با صلاحدید کادر فنی قاسمی به دلیل در پیش داشتن رقابتی مهم در ماده ۲۰۰ متر آزاد و شانس بالایی که برای کسب مدال طلا در این ماده دارد، از حضور در فینال ۲۰۰ متر پروانه انصراف داد.
وی افزود: مسافت بین محل برگزاری مسابقات شنا و دهکده بازیها زیاد و خستهکننده است. به همین دلیل صلاح دانستیم با توجه به اینکه رقیب قاسمی هم استراحت میکند، به او استراحت دهیم.
حضرتی با اشاره به راهیابی غلامپور و عبدلی به نیمهنهایی ماده ۱۰۰ متر آزاد، عنوان کرد: در ماده ۱۰۰ متر آزاد، سینا غلامپور و سامیار عبدلی راهی نیمهنهایی شدند و عصر امروز (دوشنبه ۱۹ آبان ماه) به آب میزنند. روز گذشته هومر عباسی در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت به فینال راه پیدا کرد. او نیز عصر امروز در فینال این ماده با حریفان رقابت میکند.
مربی تیم ملی شنا در واکنش به ثبت نخستین مدال طلای کاروان در کارنامه شناگران و اینکه آیا شنای کشورمان پتانسیل کسب مدالهای زرین دیگری در بازیهای کشورهای اسلامی دارد، گفت: در دو رشته دیگه شانس کسب مدال داریم. در ادوار گذشته بازیهای کشورهای اسلامی شنا همواره موفق به کسب مدال برنز شده بود. در بازیهای کشورهای اسلامی باکو، ۳ برنز کسب کردیم و این برای نخستین بار است که توانستیم در این بازیها طلایی شویم و یک برنز هم کسب کنیم. امیدوارم تعداد مدالهای شنا امروز و در روزهای آینده بیشتر شود.