فراخوان مشارکت در طرحهای پژوهشی و فناورانه در حوزه سلامت و روان زنان با محوریت هوش مصنوعی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دفتر امور بانوان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با همکاری استانداری فارس، فراخوان مشارکت در طرحهای پژوهشی و فناورانه در حوزه سلامت و روان زنان با محوریت هوش مصنوعی منتشر کرد.
آخرین مهلت ارسال آثار تا ششم آذر تعیین شده است و علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق نشانی پست الکترونیکی submit۱۴۰۴@farsp.ir ارسال کنند.
همچنین برای دریافت اطلاعات تکمیلی، کارشناسان و متقاضیان میتوانند با شماره تلفنهای ۰۷۱۳۸۳۰۱۳۵۳ و ۰۷۱۳۸۳۰۱۳۵۵ تماس بگیرند.
این فراخوان با هدف بهرهگیری از توان علمی و فناورانه نخبگان، پژوهشگران، شرکتهای دانشبنیان، واحدهای فناور، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری اعلام شده تا پیشنهادهای علمی، پژوهشی و نوآورانه خود را در این حوزه ارائه کنند.
در این فراخوان، محورهای دارای اولویت شامل سلامت روان زنان در دورههای مختلف زندگی از جمله نوجوانی، بارداری و یائسگی، غربالگری سرطان پستان با رویکرد آموزش و پیشگیری، پیشبینی و تحلیل پوکی استخوان و روشهای نوین تشخیص مبتنی بر داده، و نیز تغییر سبک زندگی با استفاده از فناوریهای نوین و الگوریتمهای هوش مصنوعی اعلام شده است.
از موضوعات تحقیقاتی مورد توجه در این طرح میتوان به بررسی آسیبهای شناختی، پیشبینی آثار هوش مصنوعی بر سلامت روان، شناسایی عوامل خطر در بروز افسردگی و خودکشی، تحلیل رابطه میان وضعیت سلامت روان و مصرف مواد اشاره کرد.
هدف از این فراخوان، تشویق محققان و فعالان حوزه سلامت به ارائه طرحهایی است که بتوانند از فناوریهای نوظهور و ابزارهای هوش مصنوعی برای ارتقای سلامت روان زنان بهرهبرداری کنند