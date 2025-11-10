پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر ادامه تعامل موثر این سازمان با صدا و سیما برای ترویج فرهنگ منابع طبیعی و تبدیل آن به فرهنگ عمومی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی در یکصدمین نشست طرح کاشت یک میلیارد درخت از همکاریهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ترویج فرهنگ منابع طبیعی و اجرای طرحهای ملی قدردانی و بر ادامه این تعامل تاکید کرد.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی به فرهنگ عمومی گفت: در قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی وظیفهای همگانی تلقی شده است و صدا و سیما در این زمینه نقش مؤثری ایفا کرده و توانسته این فرهنگ را در جامعه نهادینه کند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان این که اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت نیازمند مدیریت هماهنگ منابع است، افزود: برای تحقق این طرح، سه منبع اصلی شامل زمین، آب و سرمایه مورد نیاز است. سازمان منابع طبیعی زمین را تأمین میکند، آب باید بهصورت بهینه مدیریت شود و سرمایهگذار نیز در پیوند این دو نقش کلیدی دارد.
افلاطونی با اشاره به تجربه موفق استفاده از پساب شهری در ساخت جنگل شهری کاشان گفت: در کاشان، با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از پساب تصفیهخانه، جنگلی به وسعت ۲۱ هکتار در دل کویر ایجاد شده است. این اقدام نمونهای از تبدیل تهدید زیستمحیطی به فرصت سبز است.
وی افزود: هم اکنون ، بسیاری از شهرستانها فاقد تصفیهخانه فاضلاب هستند. مذاکراتی با وزارت نیرو برای بهرهبرداری از پساب در طرحهای سبز انجام شده تا بتوان با امضای تفاهمنامههای چندجانبه میان وزارت نیرو، استانداریها، سرمایهگذاران و منابع طبیعی، زمینه توسعه جنگلهای شهری و افزایش پوشش گیاهی کشور را فراهم کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان از همکاری رسانه ملی، بهویژه شبکه یک و برنامه سایهسار، در ترویج فرهنگ منابع طبیعی قدردانی و گفت : که این تعامل مؤثر میان سازمان منابع طبیعی و صدا و سیما بیش از پیش ادامه یابد.