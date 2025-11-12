ثبت قیام ۱۹ آبان به عنوان روز کهگیلویه و بویراحمد پیگیری شود
امام جمعه دوگنبدان گفت: قیام خونین ۱۹ آبان مسجد شهیدان، به عنوان روز استان کهگیلویه و بویراحمد در تقویم رسمی کشور ثبت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیگویه و بویراحمد، حجت الاسلام سید عنایت هاشمیمنش،قیام ۱۹ آبان را مصداق بارز «قیام لله» بر اساس آموزههای دینی دانست و بر ضرورت ثبت رسمی این روز در تقویم ملی کشور تأکید کرد. وی تصریح کرد: قیام مسجد شهیدان مصداق بارز قیام لله بود؛ آن هم به فرماندهی امام بزرگواری که اساس حرکتش برای خدا و قیامش برای خدا بود. وی حضور اقشار مختلف مردم در کنار هم در این مراسم را نشان از ولایتمداری، ایمان راسخ و قلوب پاک مردمانی دانست که برای خدا قیام کردند تا امروز امنیت و آرامش در جامعه برقرار باشد. امام جمعه گچساران با اشاره به پیشنهاد مصوب شده در شورای فرهنگ عمومی شهرستان و استان مبنی بر نامگذاری روز استان کهگیلویه و بویراحمد به نام «قیام ۱۹ آبان مسجد شهیدان»، افزود: امید میرود با پیگیریهای انجام شده، این روز بزرگ در تقویم نظام جمهوری اسلامی ثبت شود. وی افزود: امیدواریم آن روزی را شاهد باشیم که ۱۹ آبان را در محضر ولی امرمسلمین جهان، مقام معظم رهبری، با عنوان روز قیام ۱۹ آبان مسجد شهیدان، با افتخار گرامی بداریم، همانگونه که سایر استانها افتخاراتی از این دست داشتهاند.