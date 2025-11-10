پخش زنده
امروز: -
عبدالوهاب بردی و یاشار روحاللهزاده در رقابتهای کاتا جودو قهرمانی جهان در پاریس نایب قهرمان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دو جودوکار مازندرانی در رقابتهای کاتا جودو قهرمانی جهان در پاریس نایب قهرمان شدند.
در رقابتهای کاتا جودو قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که در پاریس برگزار شد، عبدالوهاب بردی و یاشار روحاللهزاده، زوج ساروی ملیپوش، با اجرای درخشان فرم کیمهنوکاتا موفق به کسب مدال نقره شدند.
این دو جودوکار ساروی با کسب امتیازات بالا در مرحله گروهی به فینال راه یافتند و در دور پایانی نیز با نمایش تکنیکی و هماهنگ، توانستند جایگاه دوم جهان را از آن خود کنند.
این موفقیت، نشانگر تمرکز، مهارت و همدلی بینظیر بردی و روحاللهزاده در سطح بینالمللی است.