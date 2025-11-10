پخش زنده
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد از آغاز طرح آمارگیری کارگاههای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دادههای سال ۱۴۰۳ در سطح ملی و استانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، فداکار از آغاز طرح آمارگیری کارگاههای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دادههای سال ۱۴۰۳ در سطح ملی و استانی خبر داد وگفت: جامعه هدف این طرح، کارگاههای دارای فعالیت مرتبط با خدمات تولید و عمده فروشی کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه دهندگان خدمات بر بستر پلتفرم است.
فداکار با اشاره به آغاز طرح آمارگیری کارگاههای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اشتغالزایی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تولید دادههای قابل اتکا در این بخش، برای برنامه ریزیهای آینده تاکید کرد.
طرح آمارگیری از کارگاههای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط مرکز آمار ایران و به سفارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۲۰ آبان ماه سال جاری در کشور اجرا میشود.