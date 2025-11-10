مأموران پلیس آگاهی عباس‌آباد دو دستگاه خودروی تویوتا لندکروز قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال را کشف و متهمان را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد از کشف دو دستگاه خودروی تویوتا لندکروز قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری، به دو دستگاه خودروی تویوتا لندکروز مشکوک و آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی عباس‌آباد افزود: در بررسی اسناد خودروها مشخص شد پلاک و سند با یکدیگر تطابق نداشته و رانندگان مدارک لازم مبنی بر داشتن مجوز ارائه نکردند.

سرهنگ عزیزی خاطرنشان کرد: خودروهای کشف شده توسط کارشناسان از مصادیق سند نمره و قاچاق شناخته شد و متهمان به جرم قاچاق و استفاده از مدارک جعلی دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با قاچاقچیان را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.