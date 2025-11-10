پخش زنده
فرمانده انتظامی بندر ماهشهر از اجرای طرح ۳ روزه ارتقاء امنیت اجتماعی و امنیت محله محور با هدف پاکسازی نقاط جرم خیز در سطح حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت : در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و با هماهنگی قضائی و با انجام عملیات منسجم پلیسی، ماموران انتظامی این شهرستان موفق به دستگیری ۹ سارق و کشف ۲۳ فقره انواع سرقت در سطح حوزه استحفاظی شهرستان شدند.
وی افزود: در راستای اجرای این طرح، تعداد ۸۰ دستگاه موتورسیکلت و ۷۴ دستگاه خودرو توقیف، تعداد ۱۰ معتاد متجاهر و ۳ نفر اتباع بیگانه و ۹ نفر متهم متواری دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه در این طرح از تعداد ۲۵ واحد طلافروشی و ۲۰ بانک سرکشی و بازدید به عمل آمد، خاطر نشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شدند.سرهنگ خوشناموند در پایان بیان داشت: اجرای طرحهای امنیتی محله محور و ارتقاء امنیت اجتماعی بصورت مستمر در دستور کار این فرماندهی قرار دارد و امنیت شهروندان خط قرمز پلیس بوده و شهروندان میتوانند موارد مرتبط با طرح امنیت محله محور را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.