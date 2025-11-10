به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان میرآباد با اشاره به اتمام عملیات زیرسازی و آسفالت محور روستایی گرور به اشخل در این شهرستان گفت: این محور چهارکیلومتر طول داشت که برای زیرسازی و آسفالت آن ۱۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

فتاح قادری، با اشاره به اینکه با بهره‌برداری از این پروژه، ۷۸ خانوار روستایی از نعمت راه آسفالته برخوردار شدند، افزود: افزایش ایمنی تردد، بهبود کیفیت راه‌ها و تسهیل رفت‌وآمد اهالی روستا‌ها از جمله مهمترین اهداف اجرای این پروژه بوده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان میرآباد اضافه کرد: اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه راه‌های روستایی نقش مهمی در توسعه و ارتقای سطح زندگی مردم مناطق کمتر برخوردار دارد.