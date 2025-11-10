پخش زنده
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: بنیه فرهنگی جامعه در حوزه مطالعه و ترویج ارزشهای دینی تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار جمعی از کتابداران و کارکنان اداره کل کتابخانههای عمومی استان با اشاره به نقش کتابخانهها و کتابداران در حفظ فرهنگ اسلامی، خواستار تلاش بیشتر برای تقویت بنیه فرهنگی جامعه از طریق مطالعه، آگاهی و ترویج ارزشهای دینی شد.
آیت الله عبادی با بیان اینکه رویداد ملی ایران جان بر پایه علم، ایمان و ارزش هاست افزود: پیشینه فرهنگی ایران بسیار قوی است و مردم خراسان جنوبی نیز با صداقت، دیانت و فرهنگ اسلامی در این راه پیشرو هستند.