به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار جمعی از کتابداران و کارکنان اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به نقش کتابخانه‌ها و کتابداران در حفظ فرهنگ اسلامی، خواستار تلاش بیشتر برای تقویت بنیه فرهنگی جامعه از طریق مطالعه، آگاهی و ترویج ارزش‌های دینی شد.



آیت الله عبادی با بیان اینکه رویداد ملی ایران جان بر پایه علم، ایمان و ارزش هاست افزود: پیشینه فرهنگی ایران بسیار قوی است و مردم خراسان جنوبی نیز با صداقت، دیانت و فرهنگ اسلامی در این راه پیشرو هستند.