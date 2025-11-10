

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حسن امجدیان گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با خودرو‌های شوتی، ماموران انتظامی لامرد هنگام کنترل جاده‌های اصلی به یک دستگاه وانت حامل بار مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راننده متواری و پس از مسافتی تعقیب و گریز آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بررسی از این خودرو ۹۱۳ ثوب انواع پوشاک بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.