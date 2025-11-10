دادستان عمومی و انقلاب کازرون از کشف ۲۵ تن هیزم و ۱۱ تن زغال حاصل از قطع غیر قانونی درختان بلوط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دادستان عمومی و انقلاب کازرون گفت: در نتیجه پیگیری و صدور دستورات قضایی و اقدام ضابطین در خصوص شناسایی و دستگیری قاچاقچیان چوب، تاکنون پنج نفر از قاچاقچیان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

احسان صالحی افزود: در ادامه این برخورد‌ها پنج کارگاه زغال‌سازی غیر مجاز نیز در کازرون تعطیل و پلمپ شد.

او در ادامه افزود: پیش از این نیز در راستای مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم، با حضور مأموران منابع طبیعی و نیروی انتظامی پاسگاه تنگ چوگان، پنج کارگاه تولید زغال غیرمجاز در روستای دِریس کازرون شناسایی، پلمب و از فعالیت آنان جلوگیری شده بود.

دادستان کازرون با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان و قاچاقچیان چوب گفت: صیانت از ذخائر طبیعی و انفال، خط قرمز دستگاه قضایی است و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه تا پاک‌سازی کامل منطقه با جدیت ادامه دارد.

جنگل‌های بلوط در منطقه کازرون به‌عنوان بخشی از ذخیره‌گاه زیست‌کُره ارژن و پریشان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.