به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش فرمانی گفت: همان‌گونه که پیش از این اعلام شده است پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کشور با میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود و این استان پذیرای هنرمندان سراسر کشور است.

وی افزود: از ۳۱ استان کشور، ۳۰ استان در این نمایشگاه حضور دارند و در مجموع ۲۳۳ غرفه صنایع‌دستی برپا شده است. تمامی ۱۴ شهرستان استان کرمانشاه در این نمایشگاه شرکت دارند و حدود ۱۰۰ نفر از هنرمندان صنایع‌دستی از سراسر کشور مهمان ما هستند. همچنین ۱۱۶ هنرمند کرمانشاهی در این رویداد حضور دارند که از میان ۳۰۰ شرکت‌کننده در مجموع، حدود ۶۰ نفر از بانوان هنرمند هستند.

فرمانی با اشاره به حضور گسترده شهر‌های ملی و جهانی صنایع‌دستی در این نمایشگاه، عنوان کرد: ۱۶ شهر ملی و جهانی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی غرفه دارند. افزون بر این، ۱۷ غرفه نیز به دستگاه‌ها و نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی، فنی‌وحرفه‌ای، بسیج هنرمندان، شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اختصاص یافته تا از هنرمندان و صنعتگران حمایت شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمانشاه با اشاره به حضور صندوق کارآفرینی امید در نمایشگاه گفت: این صندوق تسهیلاتی بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان با سود ۱۲ درصد برای خرید محصولات صنایع‌دستی به بازدیدکنندگان ارائه می‌کند. خریداران می‌توانند از طریق این تسهیلات مستقیماً هزینه کالا را به حساب هنرمند واریز کرده و خرید خود را نهایی کنند که اقدامی مؤثر در تقویت بازار فروش تولیدات دستی به شمار می‌رود.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه، ایجاد زنجیره‌های تولید در حوزه صنایع‌دستی است. ما در رشته‌هایی مانند گلیم، جیوه و سایر هنر‌های سنتی استان، ظرفیت‌های بالایی داریم و در تلاش هستیم تا در قالب خوشه‌های صنایع‌دستی با حضور مشاوران وزارتخانه، این زنجیره‌ها را توسعه دهیم.

فرمانی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌های سراسری صنایع‌دستی از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است؛ این رویداد‌ها علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، در توسعه گردشگری، بازاریابی محصولات، ایجاد اشتغال و حمایت از اقتصاد مقاومتی نقش ویژه‌ای دارند.

وی با تأکید بر جنبه آموزشی و الهام‌بخش نمایشگاه‌ها برای هنرمندان گفت: حضور هنرمندان از سراسر کشور موجب آشنایی با نوآوری‌ها و خلاقیت‌های جدید در رشته‌های مختلف می‌شود و این خود نوعی آموزش ضمن کار برای صنعتگران استان است. همچنین بازدید جوانان از نمایشگاه‌ها سبب آشنایی آنان با ظرفیت‌های اشتغال‌زایی صنایع‌دستی شده و انگیزه ورود به این حوزه را افزایش می‌دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمانشاه افزود: بسیاری از بانوان خانه‌دار با آشنایی در چنین رویداد‌هایی به تولید صنایع‌دستی روی آورده‌اند و اکنون نه‌تنها در نمایشگاه‌ها شرکت می‌کنند بلکه برخی از آنان موفق به صادرات محصولات خود نیز شده‌اند. این امر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به معیشت خانواده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه از استان‌های موفق کشور در برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی است و طی سال گذشته بیش از ۳۶ نمایشگاه و بازارچه موقت صنایع‌دستی در سطح استان برگزار شده است. همچنین تفاهم‌نامه‌های متعددی با نهاد‌هایی نظیر زندان‌ها، نیرو‌های نظامی، کمیته امداد و بهزیستی برای آموزش، بازاریابی و توسعه صنایع‌دستی امضا شده است.

فرمانی ضمن قدردانی از خبرنگاران و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه، تأکید کرد: میراث فرهنگی کرمانشاه تمام توان خود را برای حمایت از هنرمندان و صنعتگران به‌کار خواهد گرفت تا با تداوم چنین برنامه‌هایی، زمینه رونق اقتصادی، فرهنگی و هنری در استان بیش از پیش فراهم شود.