به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ یدالله طاهری گفت: ماموران پلیس یگان امداد هنگام گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی ایسوزو حامل بار مشکوک را متوقف و پس از هماهنگی قضایی اقدام به بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی میاندورود افزود: در این بازرسی تعداد ۱۰۰ کیسه کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع به مقدار ۵ هزار کیلوگرم کشف شد.

سرهنگ طاهری با اشاره به ارزش این محموله تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان، ارزش این کودهای شیمیایی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون ریال برآورد شده است.

وی از دستگیری یک متخلف خبر داد و گفت: این فرد پس از تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی میاندورود در پایان تأکید کرد: پلیس با تمام توان با پدیده شوم قاچاق مبارزه خواهد کرد و از شهروندان می‌خواهیم اخبار مربوط به قاچاق کالا را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.