به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دکترمحمدرضا صادقیان، با اشاره به خدمات گسترده شبکه بهداشت برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر، گفت: تمام افراد بالای ۳۰ سال استان یزد در صورت مراجعه به مراکز جامع سلامت، تحت خدمات رایگان خطرسنجی بیماری‌های قلبی‌عروقی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در سامانه سیب، هنگام ثبت اطلاعات افراد بالای ۳۰ سال، بخش ویژه‌ای برای خطرسنجی فعال می‌شود که احتمال بروز سکته‌های قلبی و مغزی کشنده و غیرکشنده را طی ۱۰ سال آینده برای هر فرد محاسبه می‌کند.

مدیرگروه بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت استان یزد افزود: در این ارزیابی، شاخص‌هایی مانند سن، سابقه ابتلا به دیابت، فشار خون بالا، مصرف دخانیات، سابقه سکته قلبی یا مغزی زودرس در خانواده، و اندازه دور کمر بررسی می‌شود. همچنین دو آزمایش قند خون ناشتا و کلسترول تام نیز انجام می‌شود. پس از ورود داده‌ها، نرم‌افزار احتمال بروز سکته‌های قلبی یا مغزی را به چهار سطح کمتر از ۱۰ درصد، ۱۰ تا ۲۰ درصد، ۲۰ تا ۳۰ درصد و بالای ۳۰ درصد تقسیم می‌کند و بر اساس آن، برای هر فرد نسخه مراقبتی ویژه‌ای ارائه می‌شود.

وی با اشاره به نقش سامانه هوشمند در شناسایی زودهنگام بیماران گفت: اگر در فرآیند غربالگری، قند خون فرد بالای ۱۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر، فشار خون بالاتر از ۱۴ روی ۹ یا کلسترول تام بیش از ۲۰۰ باشد، سامانه به‌صورت خودکار هشدار می‌دهد و فرد جهت بررسی بیشتر و تأیید تشخیص به پزشک ارجاع داده می‌شود.

صادقیان ادامه داد: کلیه افراد بالای ۳۰ سال می‌توانند سالی یک بار به‌صورت رایگان از خدمات غربالگری دیابت، فشار خون و چربی خون در مراکز جامع سلامت بهره‌مند شوند. همچنین مراقبت‌های ماهانه توسط مراقب سلامت و ویزیت پزشک هر سه ماه یک‌بار برای بیماران دیابتی نیز به‌طور رایگان انجام می‌شود

وی با تأکید بر اینکه بخشی از خدمات آزمایشگاهی نیز در قالب شبکه بهداشت به شکل متمرکز ارائه می‌شود، افزود: حتی مراکزی که آزمایشگاه مستقل ندارند، نمونه‌گیری را انجام داده و نتایج از طریق مراکز متمرکز برای ثبت در پرونده سلامت ارسال می‌شود.

مدیرگروه بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت استان یزد با اشاره به پایین بودن میزان کنترل مؤثر دیابت در کشور گفت: درمان مؤثر دیابت در حال حاضر حدود ۲۶ درصد است. این در حالی است که ما از نظر امکانات، پزشکان متخصص و مراکز درمانی در وضعیت خوبی هستیم، اما مردم تصور می‌کنند تنها با مصرف دارو یا تزریق انسولین بیماری کنترل می‌شود، در حالی که بدون اصلاح سبک زندگی، تغذیه سالم، تحرک کافی و کنترل استرس، درمان مؤثر حاصل نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از بیماران دارو مصرف می‌کنند، اما قند خونشان کنترل نشده باقی می‌ماند و به همین دلیل در معرض عوارض جدی ناشی از دیابت قرار دارند. هدف ما این است که با آموزش و مراقبت مستمر، بتوانیم روند بروز عوارض دیابت را در استان کاهش دهیم.