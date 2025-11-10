پخش زنده
مشاور حقوقی شهرداری مهاباد به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در ادامه روند قاطع دستگاههای نظارتی و امنیتی در برخورد با مفاسد اداری و مالی، منابع آگاه خبر از دستگیری مشاور حقوقی شهرداری مهاباد به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی دادند.
بر اساس گزارشهای دریافتی، این فرد به دلیل اقداماتی مغایر با ضوابط قانونی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود برای اخذ وجوه غیرقانونی و رشوه، تحت تعقیب قرار گرفته بود که توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر شد.
براساس این گزارش، پرونده این متهم درحال طی مراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی در دستگاه قضایی شهرستان است.
دستگیری مشاور حقوقی شهرداری، تازهترین حلقه از زنجیره برخورد با مفاسد در شهرداری مهاباد است و پیش از این نیز شامل بازداشتها و صدور احکامی برای تعدادی از اعضای دوره پنجم شورای شهر و کارکنان این نهاد بوده است.