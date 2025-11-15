مدیر امور عشایر سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: عشایر این استان با پرورش حدود ۶۰ هزار رأس دام سبک و تولید صد‌ها تُن گوشت و فرآورده‌های لبنی، سهم مهمی در تأمین پروتئین و حفاظت از مراتع دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمدرضا امین‌ارفع مدیر امور عشایر استان گفت: هم‌اکنون ۲ هزار و ۸۲۴ نفر عشایر در قالب ۸۲۰ خانوار در استان زنجان فعالیت دارند که در ۲۱ کانون قشلاقی و ۳۵ ییلاق مستقر هستند.

وی افزود: عشایر استان سالانه حدود ۷۰۰ تن گوشت قرمز، ۱۲ تن پنیر، ۱۳ تن ماست و ۳ تن روغن حیوانی تولید و به بازار عرضه می‌کنند. همچنین اداره امور عشایر استان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۲۱۰ طرح اشتغال‌زایی به عشایر پرداخت کرده است.

امین‌ارفع با اشاره به بهسازی ۷۰ کیلومتر از راه‌های عشایری گفت: حدود ۹۰ درصد راه‌های قشلاقی استان آسفالت شده و دو پروژه راه قشلاقی جدید نیز در دست اجرا است. وی عشایر را افسران خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور دانست و بر ضرورت ادامه حمایت از این قشر مولد تأکید کرد.