به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی؛ مدیر آموزش و پرورش فیروزه گفت: علی مهرآبادی معلم جوان فیروزه ای در سمینار دانش افزایی داوران لیگ برتر فوتسال کشور، آزمون های داوری نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال کشور را با موفقیت سپری کرد و برای داوری در مسابقات نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال کشور آماده است.

جعفر گرمابی افزود: این معلم ورزش جوان آزمون های تخصصی نظری و عملی شامل آمادگی جسمانی، تریویا و ویدئو تست را با موفقیت سپری کرد و به عنوان داور، مسابقات نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال کشور را سوت می‌ زند.

وی گفت: آزمون آمادگی جسمانی و سمینار دانش افزایی داوران فوتسال کشور به میزبانی مرکز ملی فوتبال در شهر تهران از ۱۵ تا ۱۷ آبان ماه با حضور داورانی از سراسر کشور برگزار شد.

رقابت های نیم‌ فصل دوم لیگ برتر فوتسال کشور از روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه آغاز می‌ شود.