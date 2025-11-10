کتاب «تب ناتمام» که ماجرای زندگی شهید جانباز قطع نخاع حسین دخانچی را روایت می‌کند در کتابخانه مرکزی پارک شهر با حضور نویسنده و خانواده شهید نقد و بررسی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سید محمدجواد حسینی از همرزمان شهید حسین دخانچی گفت: او ۱۴سالگی، در حالی که هنوز اعزام رسمی برای هم‌سن‌وسال‌هایش وجود نداشت، با دستکاری شناسنامه‌اش راهی جبهه شد و در حصر آبادان همراه رزمندگان جنگ‌های نامنظم از جمله شهید چمران و شهید سیدمهدی هاشمی جنگید.

وی افزود: نقطه اوج زندگی حاج حسین پس از عملیات بدر رقم خورد؛ زمانی که در خاکریز همان عملیات دچار ضایعه نخاعی در ناحیه گردن شد و ۱۷ سال از عمر خود را روی تخت گذراند. با این حال، لبخند رضایت از چهره‌اش هرگز محو نشد و ذره‌ای از مسیر انقلابی‌گری و ولایتمداری‌اش عقب ننشست.

همرز شهید گفت: حسین عکس امام راحل را بالای تخت خود نصب کرده بود و شعری نوشته بود که:

“عکس تو را بالای خودم نصب نمودم / یعنی که سر من به فدای قدم تو. ”

وی افزود:حاج حسین به مقامی از رضا رسیده بود که می‌گفت: چرا پایکوبم، چرا دست یازم؟ مرا خواجه بی‌دست‌وپا می‌پسند. او همواره به یاری ولایت توصیه داشت و معتقد بود نوجوانان و جوانان امروز باید بدانند چه بهای سنگینی برای امنیت و آرامش‌شان پرداخت شده است.

آقای حسینی گفت: شهید دخانچی حتی با وجود شرایط سخت جانبازی، تحصیل را رها نکرد؛ دیپلم گرفت و وارد دانشگاه شد. او تابلویی زنده از صبر، ایمان و اراده بود؛ تابلویی که هنوز می‌توان از ظرافت‌هایش سخن گفت و درس گرفت. حسین دخانچی هنوز تمام نشده است.

همرز شهید دخانچی افزود: کتاب تب ناتمام روایت‌های مادر شهید دخانچی هست روایت صبر استقامت این بانو در نگهداری از شهید و امیدواری حسین برای ادامه زندگی خوب است آثار مکتوب و غیر مکتوب معتددی درباره این شهید تولید شود.

آقای حسینی در پایان افزود: باید قدردان خانم زهرا حسینی مهرآبادی نویسنده این اثر‌باشیم به تعبیر بنده کتاب تب ناتمام برگ یا روایتی از یک ماموریت و عشق نا تمام است اینکه بعد از ۲۴ سال از شهادت حاج حسین چنین کتابی خلق می‌شود تا نشان دهد را شهدا همچنان ادامه دارد.

کتاب تب ناتمام کاری از انتشارات حماسه یاران است که چهار سال گذشته رونمایی و منتشر شد.