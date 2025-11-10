رئیس اداره بهزیستی اندیمشک گفت: با توجه به نقش تسهیلات اشتغالزایی در توانمندسازی مددجویان، فرآیند اعطای این تسهیلات باید تسریع شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معصومه یزدانی روز دوشنبه در حاشیه نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات بانوان و معلولان زیرپوشش بهزیستی اندیمشک توانمندسازی مددجویان زیرپوشش را از اولویت‌های بهزیستی دانست و کمک به اشتغال خانواده‌های زیرپوشش را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: وضعیت اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف در کارگروه اشتغال بهزیستی شهرستان به طور مستمر ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: بخش از تولیدات و توانمندی بانوان سرپرست خانوار زیرپوشش بهزیستی اندیمشک که با پرداخت تسهیلات بانکی در سال گذشته موفق به تولید و اشتغال شده‌اند در این نمایشگاه ارائه شده است و با توجه به نقش تسهیلات اشتغالزایی در توانمندسازی مددجویان، فرآیند اعطای این تسهیلات باید تسریع شود.

یزدانی ادامه داد: توانمندسازی فردی، خانوادگی و اجتماعی مددجویان در قالب برنامه‌های مختلف از جمله تامین و اهدای وسایل کمک توانبخشی دنبال می‌شود.

پنج هزار و ۳۰۰ مددجو، زیرپوشش بهزیستی اندیمشک است

رئیس اداره بهزیستی اندیمشک گفت: ۵ هزار و ۳۰۰ مددجو شامل ۲ هزار و ۲۷۸ معلول مستمری بگیر و یک هزار و ۱۸۰ زن سرپرست خانوار مستمری بگیر زیرپوشش طیف گسترده‌ای از خدمات بهزیستی اندیمشک قرار دارند.

وی با اشاره به اهدای ۲۰ ویلچر برقی به معلولان بهزیستی اندیشمک در نیمه نخست امسال، ادامه داد: اهدای وسایل کمک توانبخشی از جمله ویلچر، ویلچر برقی و سمعک به مددجویان واجد شرایط از جمله خدمات برجسته سازمان بهزیستی است که نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت ایفا می‌کند.

یزدانی کمک به تامین جهیزیه نوعروسان زیرپوشش را از برنامه‌های اولویت‌دار بهزیستی در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت دانست و بیان کرد: پنج سری جهیزیه با مجموع ۱۰ میلیارد ریال اعتبار شامل یخچال، لباسشویی، فرش۶متری، جارو برقی و اجاق گاز با مشارکت خیران در نیمه نخست امسال به نوعروسان زیرپوشش بهزیستی اندیمشک اهدا شد.

۵۰۰ مداخله اورژانس اجتماعی اندیمشک

رئیس اداره بهزیستی اندیمشک، اورژانس اجتماعی ۱۲۳ را اقدامی ارزشمند برای مداخله در آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: مشاوران و کارشناسان اورژانس اجتماعی این شهرستان در ۶ ماه نخست امسال، ۵۰۰ مورد مداخله موثر فردی، اجتماعی و خانوادگی داشته است.

وی افزود: تمام افرادی که به هر نحو دچار آسیب اجتماعی، آزار و یا بحران روحی شده‌اند، می‌توانند با تماس با ۱۲۳ از خدمات فوری و رایگان اورژانس اجتماعی شهرستان برخوردار شوند.

یزدانی اعتیاد را ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دانست و اظهارکرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کارمندان دستگاه‌ها و شرکت‌های شهرستان از جمله اقدام‌های مهم به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است که به صورت اولویت در دستور کار بهزیستی شهرستان قرار دارد.

وی ادامه داد: اهدای ۳۱۰ بسته نوشت افزار به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، اهدای ۳۰ بسته غذایی به سالمندان زیرپوشش به ارزش ۱۵ میلیارد ریال، برگزاری ۳۰ کارگاه آموزشی و همچنین جشنواره‌های ورزشی و اردو‌های تفریحی برای دانش آموزان معلولان، کودکان کار و جامعه هدف از جمله اقدام‌های شاخص انجام شده بهزیستی اندیمشک در ۶ ماه نخست امسال است.

خیران اندیمشک به کمک بهزیستی بیایند

رییس اداره بهزیستی اندیمشک با اشاره به بازدید مستمر از خانواده‌های زیرپوشش گفت: تنها در ۶ ماه نخست امسال ۲۴۵ بازدید از منزل توانخواهان روستایی با هدف بررسی وضعیت معیشتی، اشتغال و نیازمندی‌های جامعه معلولان شهرستان انجام شده است که این روند به صورت مستمر ادامه دارد.

وی با دعوت همه شهروندان اندیمشک برای حضور در نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی زنان سرپرست خانوار و معلولان این شهرستان افزود: حمایت از تولیدات زنان، گامی مهم در مسیر توانمندسازی و خودکفایی خانواده‌های زیرپوشش است.

یزدانی با دعوت از همه خیران شهرستان برای کمک به بهزیستی اظهارکرد: توسعه و استمرار کمک‌ها و ارایه خدمات به مددجویان بهزیستی نیازمند همراهی خیران نوع دوست است.

نمایشگاه صنایع‌دستی و تولیدات بانوان و معلولان زیر پوشش بهزیستی اندیمشک با هدف حمایت از معلولان و زنان سرپرست خانوار از روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه جاری در حسینیه ثارالله این شهرستان آغاز به کار کرده و تا چهارشنبه ۲۱ آبان ماه از ساعت هشت تا ۱۲ صبح و ۱۸ تا ۲۱ عصر میزبان علاقه‌مندان است.

اورژانس اجتماعی ۱۲۳ اندیمشک در شهریور ماه ۱۳۹۵ به منظور مداخله در بحران و آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از پیامد‌های منفی هنجار‌های اجتماعی در این شهرستان راه اندازی شد.