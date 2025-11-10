پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه گفت: ایران از حق بهره برداری صلحآمیز از انرژی هستهای صرفنظر نخواهد کرد و کشورهای غربی چارهای جز پذیرش ایران به عنوان یک قطب علمی در صنعت هستهای صلحآمیز ندارند.
سیدعباس عراقچی پس از بازدید از بخشهای مختلف سازمان انرژی اتمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: من سالهاست با سازمان انرژی اتمی از نزدیک همکاری دارم، بارها از مراکز مختلف سازمان بازدید کردهام، اما هر بار شور و شعف خاصی دارم از جهت پیشرفتهایی که صورت گرفته است. واقعاً صنعت هستهای ما یک صنعت بسیار بزرگ است که در حوزههای مختلف در حال پیشرفت است.
وی با بیان اینکه مردم با شنیدن انرژی هستهای شاید فقط غنیسازی اورانیوم به ذهنشان بیاید گفت: در صنعت هستهای، دریایی از کار در حوزههای مختلف زندگی مردم صورت گرفته است؛ از پزشکی و بهداشت گرفته تا کشاورزی، محیط زیست و صنعت. در همه جا انرژی هستهای حضور دارد، کمک میکند و شتاب بزرگی به علم در کشور داده است. همچنین کمک بزرگی به صنایع مختلف و حوزههای متنوع زندگی مردم کرده است.
عراقچی افزود: دیدن دانشمندان و متخصصانی که در این مراکز کار میکنند، احساس غرور به ما میدهد و ما از همه همکاران سازمان انرژی اتمی، از جمله آقای اسلامی، تشکر میکنیم.
وی تصریح کرد: همکاری ما با سازمان انرژی اتمی همیشه بوده و هست. به هر حال این فعالیتها ابعاد، شیوهنامهها و استانداردهای بینالمللی دارد که باید در تعاملات جهانی تنظیم شود. ما در مجامع بینالمللی و سازمانهای تخصصی مربوطه همیشه در کنار سازمان انرژی اتمی بوده و از ظرفیتها و رایزنیهای دیپلماتیک استفاده کردهایم تا سازمان بتواند بهتر کارش را انجام دهد. البته همیشه چالشهایی بوده و هست که این چالشها را با هم به پیش میبریم.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به بهانهجوییهای غرب گفت: آنها در اصل، سلاح هستهای را بهانه کردهاند، اما مشکلشان با گسترش این علم در ایران است. آنها نمیخواهند دانشمندان و متخصصان ایرانی در حوزهای بسیار پیچیده و حساس که ابعاد مختلفی از پزشکی، صنعت، محیط زیست و کشاورزی را دربر میگیرد، به پیشرفت دست یابند؛ زیرا میخواهند انحصار این علم در اختیار خودشان باشد.
عراقچی ادامه داد: خود آنها هم میدانند ما بیش از ۲۰ سال است با آنها تعامل و مذاکره داریم و اگر برنامهای برای دستیابی به سلاح هستهای وجود داشت، تا الان انجام شده بود، چراکه ظرفیتهای آن در کشور وجود دارد. اما برعکس، ما تلاش کردهایم ثابت کنیم که برنامه ما صلحآمیز است. هر جا لازم بوده، اعتمادسازی کردهایم؛ با سازمانهای بینالمللی و بهویژه با آژانس بینالمللی انرژی اتمی. با این حال، کاملاً روشن است که آنها بهانهجویی میکنند و هدف اصلیشان این است که ایران را از این توانمندی دور کنند تا همه چیز در انحصار خودشان بماند.
وی تأکید کرد: این علمی بسیار پیچیده و بهروز جهانی است و یک دستاورد علمی بسیار بزرگ برای دانشمندان ایرانی محسوب میشود. هیچکس نمیتواند این دستاوردها را نادیده بگیرد یا از آن بگذرد، زیرا دانشمندان ما برای رسیدن به آن زحمتهای بسیاری کشیدهاند، برای آن جنگیده و خون دادهایم.
عراقچی گفت: مسلماً در ایران هیچکس از این حق و از اجرای آن صرفنظر نخواهد کرد. ما در وزارت امور خارجه همواره در کنار سازمان انرژی اتمی هستیم و از حقوق این سازمان که متعلق به مردم ایران است دفاع کرده ایم و خواهیم کرد. این حقوق باید حفظ و اجرا شود و کشورهای غربی نیز نهایتاً چارهای جز پذیرش ایران به عنوان یک قطب علمی در صنعت هستهای صلحآمیز نخواهند داشت.