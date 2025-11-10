پخش زنده
با مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد موظف است ظرف یک ماه برنامه جامع «مدیریت هماهنگ گمرکات» را تدوین کند تا ساختار فعلی گمرک ایران با الگوگیری از استانداردهای جهانی و ورود بخش خصوصی، بازمهندسی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس این مصوبه، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، مطالعات تطبیقی با الگوهای استاندارد جهانی گمرکات را انجام داده و طرح جامع الگوی پیشنهادی کشور را به ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم نقش محوری در راهبری اصلاحات ساختاری گمرک خواهد داشت و باید نقشه راه اتصال نظام گمرکی ایران به استانداردهای جهانی تجارت و لجستیک را آماده کند.
این تصمیم در ادامه تاکید رئیسجمهور بر ضرورت افزایش چابکی سیستم تجارت خارجی، ورود بخش خصوصی به مدیریت گمرکات کشور و تعطیلی واحدهای کمبازده اتخاذ شد.
در صورت اجرای موفق این مصوبه، انتظار میرود تا پایان سال آینده، نظام گمرکی کشور به ساختاری یکپارچه، هوشمند و رقابتپذیر تبدیل شود.