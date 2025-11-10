نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: برای رسیدن به پیشرفت و رشد باید آفات را شناسایی و مسیر درست را برای رسیدن به بالندگی انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی در دیدار با اعضای نهضت اجتماعی جوانان گیلان، با اشاره به اهمیت آموزش و تعلیم و تربیت برای رسیدن به رشد، گفت: برای رسیدن به قله‌های پیشرفت، باید با توجه بیشتر به مدارس، مشکلات را شناسایی و مسیر کمال را دنبال کرد.

وی با اشاره به لزوم توجه به تعالیم دینی برای همه اقشار جامعه، افزود: کار و خدمت رسانی به مردم باید در اولویت قرار گیرد و تشکل‌های اجتماعی باید با جذب مردم، تعامل در اجتماع را افزایش دهند.

نماینده ولی فقیه در گیلان، جذب سرمایه‌های انسانی را مهم دانست و گفت: با پیشرفت دانش و به روز کردن تکنولوژی به هر موفقیتی خواهیم رسید.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر نقش جوانان در گره گشایی از مشکلات، افزود: جوانان این مرز بوم در میدان رشد و پویایی حضور دارند و هر روز در مسیر تعالی قدم برمی دارند تا بتوانند در آینده مدیران شایسته و لایقی برای کشور باشند.