جشن باشکوه «روز اقبال» به مناسبت زاد روز شاعر و متفکر بزرگ پاکستان در مجتمع فرهنگی الحمرا شهر لاهور برگزار و با استقبال گسترده مردم، دانشگاهیان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایران و پاکستان همراه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام‌آباد، در این مراسم گروه موسیقی ایرانی «درنگ» با خوانندگی «وحید تاج» هنرمند برجسته کشورمان به اجرای موسیقی اصیل ایرانی پرداخت که مورد تحسین حضار قرار گرفت.

در حاشیه این جشن، میز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با هدف معرفی جلوه‌هایی از تمدن، ادبیات، هنر و صنایع دستی ایرانی برپا شد.

همچنین نمایشگاه ایران‌شناسی با ارائه مجموعه‌ای از آثار مکتوب درباره تاریخ، شعر و فلسفه ایران و میز غذای ایرانی با عرضه خوراک‌های سنتی کشورمان مورد توجه ویژه بازدیدکنندگان و مسئولان پاکستانی قرار گرفت.

در این مراسم وزیر خزانه‌داری ایالت پنجاب پاکستان، معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات این ایالت و جمعی از اساتید دانشگاه و استادان زبان فارسی حضور داشتند و بر اهمیت گسترش تعاملات فرهنگی میان دو کشور همسایه و مسلمان ایران و پاکستان تاکید کردند.