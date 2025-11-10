پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی آذربایجان شرقی گفت: سقف برداشت بنزین از کارتهای اضطراری از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ناصر راشدی توضیح داد: کاهش مقدار بنزین قابل برداشت از کارتهای اضطراری از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر به این منظور انجام شده که افراد بیشتری بتوانند از این کارتها بهرهبرداری کنند. بهعبارت دیگر، حجم بنزین مصرفی کاهش نیافته است، بلکه سیاست جدید برای بهبود توزیع بنزین اضطراری در دسترس عموم اتخاذ شده است.
وی با اشاره به اینکه کارتهای اضطراری صرفاً برای شرایط خاص استفاده میشود ادامه داد: این کارتها تنها برای کسانی است که یا ماشین جدید خریداری کردهاند و کارت سوخت آنها هنوز فعال نشده، یا به هر دلیلی کارت سوخت خود را در دست ندارند و در شرایط اضطراری نیاز به بنزین دارند.
راشدی افزود: شهروندان باید توجه داشته باشند که کارتهای اضطراری تنها برای افرادی که واقعاً به آنها نیاز دارند اختصاص یافته و تا زمانی که کارتهای سوخت شخصی در دسترس است، از این کارتها استفاده نکنند.