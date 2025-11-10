پخش زنده
سردار شهید قربانعلی موری بازفتی، از شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس شهرستان لالی در استان خوزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار شهید قربانعلی موری بازفتی دهم بهمن ۱۳۴۴ در شهرستان لالی متولد شد. تولدش خانواده را غرق در شور و شادی کرد. مادر و پدرش از ارادتمندان به اهل بیت رسول الله (ص) بودند آنها همزمانی ولادت فرزندانشان را با عید مبارک قربان گرامی داشتند و نامش را قربانعلی گذاشتند آرزو داشتند او روزی به جرگه شهدای راه مولایش علی (ع) بپیوندد.
دوران کودکی
قربانعلی دوران شیرین کودکی را در بخش لالی سپری کرد از همان کودکی فوق العاده تیزهوش و زرنگ بود و زود مورد توجه همگان قرار گرفت.
وی از کودکی محرومیت را لمس کرد اوقات فراقتی نداشت تا بتواند به بازیهای کودکانه مشغول شود و مثل بیشتر کودکان آن دوره از کودکی کار میکرد تا به کمک سایر اعضای خانواده بتوانند هزینههای زندگی خانواده را تامین کنند.
دوران تحصیل همراه با مشکلات اقتصادی
با گذراندن دورهی تحصیلات ابتدایی و راهنمایی برای تحصیلات دبیرستانی راهی مسجد سلیمان شد.
حضورش در مسجد سلیمان کمک زیادی به همکلاسیهایش بود و از آن به بعد خانهی آنها محلی برای کلاسهای رفع اشکال دانش آموزان و همکلاسیهایش شده بود.
وی مجبور شد به علت مشکلات اقتصادی دو سال آخر دبیرستان را شبانه طی کند تا روزها بتواند کار کند و موفق به اخذ مدرک دیپلم شد.
از دوران سربازی تا اشتغال در شرکت ملی حفاری
دوران سربازیش همزمان با نهضت مردم عمان برعلیه حکومت این کشور بود از این رو تعدادی از نیروهای نظامی ایران به دستور شاه خائن برای سر کوبی مردم تحت ستم این کشور به عمان اعزام شدند وی نیز به این جنگ که به جنگ ظفار معروف شد در نظر گرفته شد، اما با درایت و تیزهوشی خاصی از رفتن به ظفار امتناع کرد و مانع از اعزام جمعی از دوستانش نیز شد.
بعد از اتمام خدمت سربازی در شرکت ملی حفاری وابسته به شرکت ملی نفت ایران مشغول خدمت شد.
پایبند به اصول اسلامی
وی در آن سالهایی که ظلم و فساد بیداد میکرد پایبند به اصول اسلامی بود و فقط به رضای خدا میاندیشید سخت مقید به قرائت قرآن بود و مرتب نهج البلاغه را میخواند.
انزجار از رژیم فاسد پهلوی
با شدت گرفتن قیام مردم ایران وی نیز به موج پر خروش دریای انقلاب پیوست و با شرکت در اعتصابات شرکت نفت و تظاهرات و راهپیماییهای مردمی انزجار خود را از رژیم فاسد پهلوی نشان داد.
پیوستن به سپاه
با پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پیوست و فعالیتهای شبانه روزی خود را در برقراری نظم و امنیت و سرکوب منافقین ضد مردم شدت بخشید.
سرکوب و مبارزه علیه ضد انقلابیها
نترس بود و شجاعتش در برخورد با اشرار و منافقین زبانزد عام و خاص به دنبال نا آرامیها و اختشاشات ضد انقلاب در کردستان عازم آن دیار شد و تا پای جان از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کرد.
هنوز درگیر مبارزه با ضد انقلاب بود و امنیت کامل در غرب کشور برقرار نشده بود که جنگ تحمیلی عراق و هم پیمانانش برعلیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
حضور در جبهه
با آغاز جنگ به جنوب برگشت و در خطوط مرزی خرمشهر و شلمچه به دفاع از کشور پرداخت وی در مبارزه با دشمن هیچ ترسی نداشت در یک عملیات رزمی پس از درهم کوبیدن دشمن بعثی در یک عملیات غافلگیری برای مدت کوتاهی به اسارت دشمن درآمد، اما با ذکاوت و هوش بی نظیری که داشت پس از چند ساعت از دست دشمن فرار و به مواضع نیروهای خودی برگشت.
متواضع در رفتار
در حین شجاعت مثال زدنی تواضع و فروتنی مشخصه اصلی او بود با پدر، مادر، اهل خانه و دوستان با نهایت تواضع برخورد میکرد.
دقت در حفظ بیت المال
در حفظ بیت المال کمال دقت را به عمل میآورد در طول چند سال خدمت علیرغم داشتن مسئولیتهای مختلف حتی برای یکبار هم با خودروی سپاه به مرخصی نیامد و عموماً از وسائل نقلیه عمومی استفاده میکرد.
شهادت
سرانجام آن سرو بلند پس از سالها تلاش و مجاهدت در یکم آبان ماه ۱۳۶۶ درحالیکه جانشین رئیس ستاد لشکر ۷ ولی عصر (عج) را به عهده داشت با سمت فرمانده محور در بانه بر اثر اصابت ترکش به پهلو در منطقه عملیاتی نصر ۴ در جبهه بانه به شهادت رسید.