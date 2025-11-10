در نشست مدیرکل سازمان دارالقرآن کریم شهرستان‌های استان تهران و شهر تهران، راه اندازی و ساماندهی ۲۰۰ پایگاه قرآنی در سطح کانون‌های مساجد استان تهران در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از استان تهران؛ در نشست حضور حجت الاسلام و المسلمین «عبدالله ملک حسینی» مدیرکل سازمان دارالقرآن کریم شهرستان‌های استان تهران و مسیح لهراسبی مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران، فعالیت‌های قرآنی کانون‌های مساجد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مسیح لهراسبی مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی دربارۀ لزوم رواج تلاوت و استماع قرآن در همۀ مساجد، تاکید کرد: امروز مساجد با توجه به نرم افزار فکری و فرهنگی اصیل اسلامی که برگرفته از قرآن است می‌توانند در میدان هجمه جنگ ترکیبی دشمن، نوجوان و جوان را با زلال معارف اسلامی آشنا و با تلاشی از جنس جهاد تبیین، شبهات و هجمه‌های دشمنان را خنثی و نسل جوان را برای نقش آفرینی در مسیر انقلاب اسلامی آماده کنند.

مسیح لهراسبی ادامه داد: این راهی است که جز با تمسک به قرآن و حرکت برنامه ریزی شده برای قرآنی شدن جامعه، فهم جایگاه تمدنی مسجد و همکاری و مشارکت مؤمنین امکانپذیر نخواهد بود.

وی افزود: هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران، با این هدف؛ راه اندازی پایگاه‌های قرآنی برای تحقق منویّات رهبر معظم انقلاب، قرار گرفتن تلاوت در خدمت تأثیرگذاری بر مستمع، انس با قرآن کریم به عنوان مقدمه‌ای برای تخلق و عمل به قرآن، ترویج معارف قرآنی و حرکت به سمت فهم قرآن، ترویج سبک زندگی قرآنی و عمل به دستورات قرآن و هم افزایی ظرفیت‌های قرآنی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران، مبنای عملکردی پایگاه‌های قرآنی را علاوه بر برگزاری فعالیت‌های عمومی قرآن؛ برگزاری جلسات هفتگی تلاوت مجلسی قرآن کریم عنوان کرد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالله ملک حسینی مدیرکل سازمان دارالقرآن کریم شهرستان‌های استان تهران نیز در این نشست، تمرکز بر موضوع آموزش و سنجش، نهضت ملی زندگی با آیه‌ها، تدبر در قرآن کریم، حلقه‌های میانی و عناصر موثر قرآنی استان‌ها را از محور‌های فعالیت‌های قرآنی سازمان دارالقرآن اعلام کرد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالله ملک حسینی با اشاره به ضرورت همکاری با مراکز فعال فرهنگی همچون ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران در حوزه کودک و نوجوان، ارتقای مدیران و مربیان قرآنی کانون‌های مساجد را مورد تأکید قرار داد.

وی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت استادان برجسته، تولید محتوا‌های مردمی و ایجاد فرصت‌های آموزشی و فرهنگی برای همه اقشار جامعه به‌ویژه کودکان و نوجوانان تاکید کرد.

مدیرکل سازمان دارالقرآن کریم شهرستان‌های استان تهران با اشاره به ضرورت «زندگی قرآنی» و انس مردم با آیات قرآن، توضیح داد: تمرکز بر حفظ موضوعی برخی آیات قرآن، انس با آیات، تدبر و عمل به آموزه‌های قرآنی، راهبرد کلان سازمان در مسیر چندساله است و این مسیر فراتر از حفظ ساده آیات است.

حجت الاسلام و المسلمین ملک حسینی با اشاره به طرح زندگی با آیه‌ها گفت: هدف از اجرای این طرح تربیت نخبگان قرآنی، توسعه محافل و مراکز قرآنی و گفتمان‌سازی مفاهیم قرآن در جامعه است که انسجام و تمرکز بر این طرح، باعث پایداری و اثرگذاری بیشتر فعالیت‌های قرآنی در سطح شهرستان‌ها و پایتخت می‌شود.

وی همچنین بر تربیت مربیان تخصصی، ارتقای مدیران و مربیان مراکز، همکاری با مراکز فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت استادان برجسته در راستای تحقق اهداف قرآنی و فرهنگی تأکید کرد.

مدیرکل سازمان دارالقرآن کریم شهرستان‌های استان تهران با اشاره به فعالیت ۶۰۰ مرکز قرآنی در سطح شهرستان‌های استان تهران و برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی برای ۱۱ هزار قرآن آموز کودک بین ۳ تا ۶ سال در سال گذشته، از شناسایی ۲۰۰ مسجد عامل برای ساماندهی و راه اندازی پایگاه قرآنی در ۱۶ شهرستان تابعه استان خبر داد.