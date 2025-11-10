اداره‌کل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح نارنجی از وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی از اواسط وقت امروز دوشنبه تا اواخر روز جمعه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی، انتظار می‌رود از اواسط وقت دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ تا اواخر وقت جمعه، شرایط مه و مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق جنوبی استان حاکم شود و دید افقی را به شکل محسوسی کاهش دهد.

وی افزود: کاهش دید افقی در این مدت می‌تواند موجب اختلال در سفر‌های جاده‌ای و هوایی شده و لازم است رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از روشن کردن چراغ‌های مه‌شکن و چراغ‌های اصلی خودرو در ساعات اولیه صبح و شب غافل نشوند.

به گفته سبزه‌زاری، محور‌های آبادان – شادگان، ماهشهر – آبادان، اهواز – ماهشهر و هندیجان – ماهشهر در معرض بیشترین کاهش دید قرار خواهند داشت و احتمال شکل‌گیری مه سنگین در نقاط ساحلی جنوب غرب استان وجود دارد.

وی از پل‌ها، جاده‌های ساحلی و مسیر‌های روستایی کم‌نور به‌عنوان نقاط دارای خطر نسبی بیشتر نام برد.