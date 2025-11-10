وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر نقش انسان‌محور فناوری در آینده گردشگری، پیشنهاد ایجاد شبکه نوآوری گردشگری مبتنی بر هوش‌مصنوعی میان کشور‌های عضو سازمان جهانی گردشگری را ارائه کرد و آن را گامی راهبردی در مسیر توسعه پایدار، همکاری بین‌المللی و ارتقای کیفیت تجربه گردشگری جهانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما سیدرضا صالحی‌امیری در سخنرانی خود در بیست‌وششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در ریاض، انتخاب خانم «شیخه ناصر النویس» را به عنوان دبیرکل جدید این سازمان تبریک گفت و اظهار داشت: این انتخاب برای همه ما در منطقه معنادار است، چرا که یک بانوی توانمند و آینده‌نگر عهده‌دار مسئولیتی خطیر شده است. جمهوری اسلامی ایران از این انتصاب حمایت می‌کند و آماده هرگونه همکاری سازنده در مسیر پیشرفت گردشگری جهانی است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی ایران در ترویج ارزش‌های انسانی و اخلاقی در عرصه بین‌الملل، یادآور شد: در اجلاس سمرقند، منشور کوروش، نماد دیرپای انسانیت، آزادی و احترام متقابل، در قالب یک قطعنامه بین‌المللی به عنوان چراغ راه زندگی بهتر و روابط انسانی پایدار معرفی شد. آموزه‌های آن منشور باید الهام‌بخش ما در تدوین کد اخلاق گردشگری و تقویت احترام متقابل میان ملت‌ها باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی سپس با تاکید بر نقش فناوری‌های نو در تحول صنعت گردشگری گفت: جمهوری اسلامی ایران در مسیر بهره‌گیری از هوش مصنوعی در صنعت گردشگری گام‌های مهمی برداشته است. ما هوش مصنوعی را یار و یاور خرد و خلاقیت انسان می‌دانیم، نه جایگزین آن. در ایران ده‌ها شرکت دانش‌بنیان و صد‌ها استارت‌آپ در حوزه‌های رزرو هوشمند، طراحی سفر، تحلیل رفتار گردشگران و تولید محتوای گردشگری فعال هستند. دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری نیز با تربیت نیرو‌های متخصص، زیرساخت این تحول را فراهم کرده‌اند.

او افزود: با این همه، باور ما بر این است که روح گردشگری، انسان است. هوش مصنوعی می‌تواند ابزاری در خدمت انسان باشد، نه حاکم بر او. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد شبکه نوآوری گردشگری مبتنی بر هوش مصنوعی میان کشور‌های عضو سازمان جهانی گردشگری تاسیس شود تا بستری برای تبادل دانش، داده و تجربه در مسیر توسعه پایدار گردشگری ایجاد شود.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به جوانان خلاق و دانش‌بنیان خود، به آینده‌ای روشن برای گردشگری هوشمند، انسانی و پایدار در ایران و جهان امیدوار است؛ آینده‌ای مبتنی بر همکاری، احترام و یادگیری مشترک میان همه ملت‌ها.