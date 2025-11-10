به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی بردسکن گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان کنترل جاده های شهرستان، به دو سرنشین یک دستگاه خودروی سواری پراید که از استان‌ های جنوبی به سمت استان‌ های شمالی در حرکت بودند، مشکوک شدند و آنان را برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ مهدی حسن‌ زاده در گفت‌ و گو با خبرنگار ما افزود: پس از هماهنگی قضایی و انجام بررسی‌ های تخصصی، مشخص شد که متهمان قصد داشتند یک کیلوگرم تریاک را در پوشش مسافر و از طریق بلعیدن، قاچاق کنند که با هوشیاری مأموران، این محموله کشف و ضبط شد.

حسن زاده با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با مواد مخدر افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌ های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا پلیس بتواند با سرعت و دقت بیشتری در این زمینه اقدام کند.