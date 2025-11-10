پخش زنده
رئیس مهندسی ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه از جریمه روزانه بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ خودروی فاقد معاینه فنی و آلاینده در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به گفته سرهنگ نوری دوربینهای پلاکخوان در سطح شهر کرمانشاه بهصورت هوشمند خودروهایی را که فاقد معاینه فنی هستند شناسایی کرده و بهصورت مکانیزه اعمال قانون میشوند.
وی افزود: تمامی رانندگان و مالکان خوردها، به استثنای خودروهای نو تا چهار سال عمر، باید نسبت به اخذ برگه معاینه فنی از مراکز مجاز اقدام کنند.
رئیس مهندسی ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان با بیان اینکه خودروهای دودزا نیز در صورت مشاهده توسط مأموران راهور، متوقف و پس از اعمال قانون، پلاک اصلی آنها توقیف میشود، خاطرنشان کرد: به این خودروها پلاک مخصوص اعزام به تعمیرگاه داده میشود تا ظرف ۷۲ ساعت نسبت به رفع عیب خودرو اقدام کنند