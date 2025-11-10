سیما لیموچی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران پس از کسب عنوان سومی و شکست مقابل تیم ترکیه گفت: تیم ما در رقابتی نزدیک و پایاپای نتیجه را به رقیب خود واگذار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان افزود: امروز بچه‌های ما در برابر ترکیه این شانس را داشتند تا نتیجه را به نفع خود تغییر دهند، اما بدشانسی باعث شد تا نتیجه را واگذار کنیم. البته بازی پایاپای با تیم ترکیه داشتیم. تیم ترکیه قبل از حضور در بازی‌های همبستگی اسلامی در رقابت‌های بین المللی و داخلی کشورش حاضر شده بود و آماده به این رقابت‌ها آمد.

وی ادامه داد: ترکیه اخیرا با تیم‌های کره شمالی، کره جنوبی و ژاپن مسابقه داده بود و تدارکات خوبی داشت، اما بچه‌های ما امروز نشان دادند که با انجام بازی‌های تدارکاتی بیشتر قادر هستند رقیبان خود را به چالش بکشند. امروز بچه‌ها می‌توانستند ترکیه را شکست دهند.

لیموچی در پایان گفت: البته تیم ما به مدال برنز این رقابت دست یافت و دست خالی میدان را ترک نکرد و ما بابت کسب مدال برنز در این رقابت‌ها خوشحال هستیم.