همایش زادروز نیما یوشیج پدر شعر نو ایران، ۲۱ آبانماه در خانه موزه تاریخی وی در روستای یوش شهرستان نور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی ایزدی مسئول پایگاه ملی میراثفرهنگی یوش از برگزاری همایش زادروز نیما یوشیج در خانه موزه این شاعر نامدار در روستای یوش شهرستان نور خبر داد.
وی گفت: این رویداد فرهنگی با مشارکت اداره کل ارشاد اسلامی مازندران در زادگاه پدر شعر نو ایران برنامهریزی شده و شامل برپایی غرفههای صنایع دستی و شعرخوانی علاقهمندان خواهد بود.
مسئول پایگاه ملی میراثفرهنگی یوش با اشاره به اقدامات مرمتی انجام شده افزود: امسال مرمت این بنای فرهنگی از جمله کفسازی و مرمت کاهگل بام خانه نیما انجام شده است.
ایزدی خانه نیما یوشیج را میراثی فرهنگی و ادبی خواند و تأکید کرد: این اثر نیازمند توجه بیشتر، مرمت و حفظ اصالت معماری است و نگهداری از آن پاسداشت هویت ادبی و تاریخ معاصر ایران محسوب میشود.
وی یادآور شد: خانه موزه نیما یوشیج در تمام طول سال به جز ایام تعطیل پذیرای بازدیدکنندگان است.
این همایش روز ۲۱ آبانماه جاری در روستای یوش بخش بلده شهرستان نور برگزار خواهد شد.