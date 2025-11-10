به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول روابط عمومی اورژانس فسا گفت : در پی تماس با سامانه ۱۱۵ مبنی بر انفجار مخزن مایع تحت فشار در کشتارگاه مرغ فسا ، تیم امداد و نجات به محل حادثه اعزام شد.

نوح پیشه افزود : در این حادثه یکی از کارگران که با دستگاه کار می‌کرد از ناحیه سر و صورت و اندام‌های فوقانی بدن دچار آسیب شدید شده بود که با وجود تلاش‌های گسترده کادر اورژانس، مصدوم به علت شدت صدمات وارده در محل جان باخت.

او در پایان بیان کرد : علت حادثه در دست بررسی است.