انفجار مخزن مایع تحت فشار در کشتارگاه مرغ فسا جان یک نفر را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول روابط عمومی اورژانس فسا گفت : در پی تماس با سامانه ۱۱۵ مبنی بر انفجار مخزن مایع تحت فشار در کشتارگاه مرغ فسا ، تیم امداد و نجات به محل حادثه اعزام شد.
نوح پیشه افزود : در این حادثه یکی از کارگران که با دستگاه کار میکرد از ناحیه سر و صورت و اندامهای فوقانی بدن دچار آسیب شدید شده بود که با وجود تلاشهای گسترده کادر اورژانس، مصدوم به علت شدت صدمات وارده در محل جان باخت.
او در پایان بیان کرد : علت حادثه در دست بررسی است.