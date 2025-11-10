به گفته کارشناسان محیط‌های کاری پر استرس می‌توانند به افزایش قند خون و در نتیجه تشدید علائم دیابت منجر شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دیابت یکی از بیماری‌های مزمنی است که به تدریج در سراسر جهان در حال افزایش است. این بیماری می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر کیفیت زندگی افراد داشته باشد، خصوصاً در محیط‌های کاری زیرا محیط‌های پر استرس می‌توانند به افزایش قند خون و در نتیجه تشدید علائم دیابت منجر شوند. بی‌توجهی به بهداشت روانی کارمندان می‌تواند ریسک ابتلا به دیابت را افزایش دهد.

بسیاری از مشاغل امروزی نیازمند نشستن به مدت طولانی هستند. این سبک زندگی بی‌تحرک می‌تواند به اضافه وزن و دیابت نوع ۲ منجر گردد. کارفرما‌ها باید اقداماتی برای تشویق به تحرک بدنی در محل کار اتخاذ کنند.

نقش تغذیه: در محیط‌های کاری که دسترسی به غذا‌های سالم محدود است، کارمندان ممکن است مجبور به مصرف غذا‌های ناسالم شوند. این موضوع می‌تواند تأثیر منفی بر کنترل قند خون داشته باشد.

تأثیرات نور و دما: شرایط نامناسب نور و دما نیز ممکن است تأثیراتی بر روی دیابت بگذارد. کارفرما‌ها باید محیط کاری را برای سلامت کارکنان بهبود بخشند.

دیابت و تأثیرات محیط کاری بر آن از مسائل مهمی هستند که نیازمند توجه و اقدامات لازم هستند. کارفرمایان با ایجاد محیط کار سالم و پشتیبانی از کارمندان دیابتی، می‌توانند به بهبود کیفیت زندگی کارکنان و افزایش بهره‌وری در سازمان خود کمک کنند.