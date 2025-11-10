پخش زنده
استاندار تهران طرح انتقال آب از لار به کلان را از طرحهای مهم و حیاتی شرق استان تهران دانست و گفت: با همکاری مجموعه وزارت نیرو، شهرداری و شورای شهر تهران و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص)، اجرای این طرح با شتاب مناسبی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان، در حاشیه بازدید از قطعه دوم تونل انتقال آب از لار به کلان گفت: این طرح از طرحهای مهم و راهبردی استان تهران بهویژه در شرق استان است که اجرای آن از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و پس از چند سال وقفه، مجدداً از اواخر سال ۱۴۰۱ با حمایت دولت و همراهی مجموعههای اجرایی از سر گرفته شد.
وی با اشاره به اهتمام دولت چهاردهم برای تکمیل طرحهای زیربنایی استان افزود: از ابتدای فعالیت دولت، ۱۴ طرح مهم به دستور رئیسجمهور در دستور کار قرار گرفته که تونل انتقال آب از لار به کلان نیز یکی از آنهاست و با همکاری استانداری تهران، شهرداری و شورای شهر تهران، این طرح در ماههای اخیر سرعت قابل توجهی پیدا کرده است.
معتمدیان با بیان اینکه قطعه اول طرح شامل تونل ۷.۵ کیلومتری به پایان رسیده است، گفت: قطعه دوم این طرح شامل تونلی به طول ۲۰ کیلومتر است که تاکنون بیش از ۵.۵ کیلومتر آن با تلاش شبانهروزی نیروهای اجرایی پیشرفت داشته است.
استاندار تهران ضمن قدردانی از همکاری وزارت نیرو، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) و مؤسسه فاطر تصریح کرد: در نشست مشترکی که با مدیران آب منطقهای، شرکت آب و فاضلاب استان و مسئولان قرارگاه داشتیم، برنامهریزی دقیقی برای تسریع در اجرای کار و تحقق زمانبندی طرح انجام شد.
وی گفت: دولت و شهرداری تهران در تأمین منابع مالی طرح همکاری مؤثری خواهند داشت و با استفاده از ظرفیتهای موجود در وزارت نیرو و طرح مولدسازی داراییها، بخش مهمی از اعتبارات مورد نیاز تأمین خواهد شد و همچنین برای تأمین برق پایدار در حین اجرای پروژه نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است.
معتمدیان تأکید کرد: با تداوم تعامل میان دستگاههای اجرایی و حمایتهای ملی و استانی، این طرح حیاتی به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید و نقش مهمی در تأمین آب پایدار شرق استان تهران ایفا خواهد کرد.