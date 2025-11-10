به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: دو قلاده یوزپلنگ آسیایی در تازه‌ترین رصد و تصویربرداری انجام شده، برای نخستین بار در محدوده شهرستان جوین مشاهده و ثبت شدند که این ثبت تازه نشانه امیدوارکننده از تداوم زیست و گسترش قلمرو این گونه ارزشمند در زیستگاه‌های شمال‌غربی استان است.

محمودی با بیان اینکه امسال برای سومین بار، حضور یوزپلنگ آسیایی در خراسان رضوی به ثبت رسیده است، افزود: در همین راستا کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان به منظور بررسی و صحت سنجی موضوع، به محل اعزام شدند و پس از انجام بررسی‌های میدانی، از نمایه‌های به جامانده از این گونه شامل ردپا و سرگین (مدفوع) آن تصویربرداری کردند.

او ادامه داد: منطقه حفاظت‌شده «ریوند» که در محدوده شهرستان‌های جغتای، جوین، سبزوار و داورزن در غرب استان واقع شده، یکی از زیستگاه‌های کم‌نظیر و غنی حیات‌وحش ایران است.

به گفته وی، این منطقه با وسعت قابل‌توجه، اقلیم متنوع و منابع آبی و غذایی مناسب، زیستگاهی مساعد برای گونه‌های در معرض خطر انقراض از جمله یوزپلنگ آسیایی محسوب می‌شود.

محمودی اظهار کرد: وجود عرصه‌های وسیع تپه ماهور، دشت‌های باز، پوشش گیاهی متنوع و وجود طعمه‌های طبیعی مانند قوچ و میش، کل و بز، آهو و خرگوش، شرایطی را فراهم کرده که از نظر اکولوژیکی برای تردد، شکار و استراحت یوز آسیایی بسیار مطلوب است.

وی با بیان اینکه حضور مکرر یوز در منطقه ریوند، نشانه‌ای از بازیابی تدریجی زیستگاه و بهبود امنیت اکولوژیکی آن است، گفت: استمرار گشت‌های حفاظتی، نصب دوربین‌های تله‌ای، پایش منظم و همکاری فعال جوامع محلی می‌تواند به تثبیت جمعیت یوز آسیایی در این ناحیه بینجامد که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز این برنامه‌ها با جدیت بیشتری در این منطقه دنبال خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: این مشاهده کم نظیر نشان‌دهنده شرایط مساعد زیستگاه و امنیت کافی این منطقه است و با توجه به وضعیت بحرانی یوز آسیایی، هر مشاهده از این گونه باید به‌عنوان فرصتی طلایی برای تقویت اقدامات حفاظتی تلقی شود.