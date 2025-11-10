ادامه بررسی نحوه اجرای برنامه هفتم در جلسه نوبت عصر
نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس برای ادامه بررسی نحوه عملکرد دولت در اجرای سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، یکصد و چهل و سومین نشست علنی مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) راس ساعت ۱۳ و ۵۴ دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان، به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و به منظور ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.