بخش معارفی چهلوهشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه، ۱۰ تا ۱۶ آذر در قم، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی بینالملل حوزههای علمیه، حجتالاسلام والمسلمین سیدجعفر موسویزاده، مدیر مجتمع عالی بینالملل حوزههای علمیه، به عنوان ناظر عالی مسابقههای معارفی منصوب شد.
همچنین هیأت داوران بخش معارفی این دوره از رقابتها به شرح زیر معرفی شدهاند:
* حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی رضایی اصفهانی – رئیس هیأت داوران
* حجتالاسلام والمسلمین سیدجعفر موسویزاده – ناظر عالی
* آقایان عباس سلیمی و سیدهمعصومه طباطبایی – داوران بخش مهارت ارائه مطلب
* حجج اسلام محمدحسین رفیعی، کیومرث بهزادیان و سیدمصطفی حسینی نیشابوری – داوران بخش بینالملل
* حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد نقیب و عبدالهادی فقهیزاده – داوران رشته معارف قرآن کریم
* حجتالاسلام والمسلمین جواد کرمی و بخشعلی قنبری – داوران رشته معارف نهجالبلاغه
* حجج اسلام محمدصادق کفیل و مهدی معتمدی – داوران رشته معارف صحیفه سجادیه
آیین افتتاحیه این مسابقهها دوشنبه ۱۰ آذر از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در قم برگزار میشود و در همان روز، آزمون کتبی بخش معارفی از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.
آزمون شفاهی نیز از سهشنبه ۱۱ آذر تا جمعه ۱۵ آذرماه در دو نوبت برگزار میشود؛ بخش بانوان از ساعت ۱۴ تا ۱۷ و بخش آقایان از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱.
در طول برگزاری رقابت ها، متسابقان علاوه بر رقابت علمی، در برنامههای فرهنگی متنوعی که دبیرخانه ستاد اجرایی مسابقهها تدارک دیده است، شرکت خواهند کرد.
مراسم اختتامیه و تجلیل از نفرات برتر بخش معارفی که شامل رشتههای معارف قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه است، یکشنبه ۱۶ آذر ماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار میشود.