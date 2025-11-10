به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در این گشت که با حضور رئیس اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های اداره‌کل استاندارد لرستان، نماینده اداره‌کل تعزیرات حکومتی، نماینده اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان و نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه لرستان انجام گرفت، وضعیت عملکرد نازل‌های سوخت و رعایت الزامات فنی و قانونی مورد بررسی قرار گرفت.

مرتضی رهنما، مدیرکل استاندارد لرستان، در این خصوص گفت: «اندازه‌شناسی یکی از چهار محور اصلی فعالیت سازمان ملی استاندارد ایران است و کنترل وسایل توزین و سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی از اهداف اصلی این سازمان به شمار می‌رود.»

وی بیان کرد:«در راستای تحقق این هدف، گشت‌های مشترک نظارتی برای بررسی عملکرد نازل‌های عرضه سوخت مایع و CNG در سطح استان برگزار می‌شود.