یک کشتی اقیانوسپیما حامل ۶۶ هزار تن گندم متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران، در اسکله شماره ۱۶ بندر امام خمینی پهلو گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان اظهار داشت: عملیات تخلیه این محموله پس از انجام تشریفات قانونی و نظارت دستگاههای مرتبط از جمله سازمانهای ملی استاندارد، غذا و دارو و گمرک آغاز خواهد شد.
امید جهاننژادیان افزود: این اقدام در چارچوب برنامهریزیهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای تامین مستمر غلات مورد نیاز کشور انجام میشود.
جهاننژادیان تصریح کرد: پس از تخلیه، این محموله از طریق شبکه حملونقل ریلی و جادهای به استانها و مناطق هدف ارسال میشود تا روند تامین گندم کشور بهصورت منظم و بدون وقفه ادامه یابد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان خاطرنشان کرد: این محموله در راستای تقویت ضریب امنیت غذایی کشور خریداری شده و این ادارهکل با بسیج همه ظرفیتهای خود، برنامهریزی لازم برای نگهداری، کنترل کیفی و انتقال سریع آن را در دستور کار دارد.