مسئولان سرپل ذهاب و دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه اخرين وضعيت روند تکميل فاز دوم بيمارستان شهداي اين شهرستان را بررسي کردند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این طرح درمانی با ۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع زیر بنا، هم اکنون ۸۷ درصد پیشرفت کار دارد و در مراحل نهایی تجهیز است
فاز دوم بیمارستان شهدای سرپل ذهاب شامل بخشهای تخصصی ایزوله تنفسی، ICU، شیمیدرمانی، دیالیز، فیزیوتراپی، تصویربرداری، اتاق عمل و دو بخش بستری ۲۰ تختخوابی است
به گفتهی دکتر سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: با بهرهبرداری از این واحد درمانی در سرپل ذهاب، بخش مهمی از نیازهای درمانی منطقه و شهرستانهای غربی استان پوشش داده میشود
بیمارستان شهدای سرپل ذهاب ۸۶ تخت بستری دارد