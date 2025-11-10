

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این طرح درمانی با ۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع زیر بنا، هم اکنون ۸۷ درصد پیشرفت کار دارد و در مراحل نهایی تجهیز است

فاز دوم بیمارستان شهدای سرپل ذهاب شامل بخش‌های تخصصی ایزوله تنفسی، ICU، شیمی‌درمانی، دیالیز، فیزیوتراپی، تصویربرداری، اتاق عمل و دو بخش بستری ۲۰ تختخوابی است

به گفته‌ی دکتر سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: با بهره‌برداری از این واحد درمانی در سرپل ذهاب، بخش مهمی از نیاز‌های درمانی منطقه و شهرستان‌های غربی استان پوشش داده میشود

بیمارستان شهدای سرپل ذهاب ۸۶ تخت بستری دارد