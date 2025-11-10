آخرین فرصت اجرای معافیت سه فرزند و بیشتر، تا پایان امسال
آخرین فرصت اجرای معافیت سربازی سه فرزند و بیشتر، فقط تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، معاون وظیفه عمومی استان گفت: معافیت سه فرزند و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا میشود و مشمولان واجد شرایط میبایست در فرصت در نظرگرفته شده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.
سرهنگ "ابوالفضل مومن زاده" افزود: همه مشمولان غایب و غیرغایب وکارکنان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند و بیشترهستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام سن معاف میشوند.
معاون وظیفه عمومی استان خراسان جنوبی گفت: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.